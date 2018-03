Calcio: Sarri, ora non penso al rinnovo del contratto

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 19 MAR - "Il rinnovo del contratto? E' un falso problema, ora non ci penso". Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del trofeo Maestrelli a Montecatini (Pistoia). Il tecnico del Napoli è stato premiato per i risultati ottenuti la scorsa stagione. "Con il San Paolo - ha detto Sarri - ho un rapporto straordinario da tre anni. Vorrei sdebitarmi di questo grande amore, ma al contratto ora non ci penso: vedremo poi se ci saranno tutte le condizioni". L'allenatore toscano ha poi parlato dello scontro-scudetto con la Juventus. "Stiamo parlando di una squadra abituata a giocare sempre e a sopportare grandi pressioni. Lo scontro diretto? Difficile dire oggi - ha detto - se sarà decisivo, ma partite facili non ce ne sono, neanche quelle con le squadre che cercano punti per la salvezza. Un caffè con Allegri? L'ho preso e lo riprenderei". (ANSA).