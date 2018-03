Schianto auto, muore bimba 10 anni

(ANSA) - VERCELLI, 18 MAR - Una bambina di 10 anni è morta all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per le ferite riportate in un incidente stradale nel Vercellese. Il fratellino di 5 anni è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Illeso un altro fratellino, di due anni.

Nell'urto, avvenuto a Tronzano sulla strada provinciale 11, è morto un uomo di 49 anni che era a bordo di un'auto, con i tre bambini, andata a schiantarsi contro un parapetto in cemento sulla corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.