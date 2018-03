Incidente stradale, muore nel Biellese

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Una bambina di 10 anni è morta all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per le ferite riportate in un incidente stradale nel Vercellese. Il fratellino di 5 anni è stato sottoposto a intervento chirurgico. Illeso un altro fratellino, di due anni. Nell'urto, avvenuto a Tronzano sulla strada provinciale 11, è morto un uomo di 49 anni che era a bordo di un'auto, con i tre bambini, andata a schiantarsi contro un parapetto in cemento sulla corsia opposta. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.

Un artigiano di 66 anni, Roberto Lanza, è morto nella notte in un incidente nel Biellese sulla superstrada Biella-Cossato. Era alla guida di un grosso motocarro, a bordo del quale viaggiava anche il fratello, quando è stato tamponato da un'auto all'uscita di Chiavazza. Il mezzo si è ribaltato. In condizioni disperate, Roberto Lanza è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Il fratello è rimasto ferito.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e sanitari del 118, mentre i carabinieri si sono occupati di chiudere le entrate di Vigliano e Chiavazza in entrambi i sensi di marcia perché occupati dai pezzi di lamiera.

Un morto e quattro feriti è il bilancio di uno scontro frontale fra auto avvenuto ieri sera tra Casale Popolo e Morano sul Po, nell'Alessandrino, sulla strada verso Trino (Vercell). La vittima è una donna di 50 anni. I feriti sono stati trasportati - uno in codice giallo e tre in codice verde - all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. A svolgere accertamenti e rilievi sono i carabinieri di Pontestura.