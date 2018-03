Terremoto,Ascom Torino vicina ad Arquata

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Una delegazione di Ascom Confcommercio Torino si è recata a Arquata del Tronto per consegnare il ricavato della sottoscrizione 'Adotta un'impresa', iniziativa di solidarietà lanciata all'indomani del sisma del 2016 a favore degli imprenditori colpiti dal terremoto.

L'assegno di 25.000 euro è stato consegnato da Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia e vicepresidente nazionale di Confcommercio, agli imprenditori Salvatore Bracciani e Cristina Diacono titolari dell'Osteria del Castello di Arquata del Tronto. La cerimonia nei giorni in cui l'Osteria si trasferisce in un'area messa a disposizione dal comune.

"Gli imprenditori di Ascom Torino e della Confcommercio sono stati da subito vicini ai loro colleghi colpiti dal terremoto - commenta la Coppa -. Ora la speranza è che possa ripartire la loro attività, riparta il lavoro e il turismo, e torni, finalmente, la fiducia per il futuro".