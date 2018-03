Paranti Thyssen, non concediamo grazia

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - "Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella". Così Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti il 6 dicembre 2007 nell'incendio divampato allo stabilimento Thyssenkrupp di Torino. "Ce li hanno ammazzati, non meritano nessun perdono. Semmai lo chiederanno a Dio. Per ora devono stare in galera", ha aggiunto.