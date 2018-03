Kermesse dolciaria sotto portici Torino

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Tre isolati dei portici storici di Torino, nell'isola pedonale tra le piazze San Carlo e Castello, diventano per un intero fine settimana, dal 6 all'8 aprile, sede della kermesse dolciaria 'Dolci portici'.

"Nell'anno dedicato al cibo - ha spiegato Bruno Graglia, vicepresidente della Camera di Commercio - non poteva mancare un evento dedicato all'arte dolciaria. In provincia di Torino 260 imprese producono dolci, gelati e pasticcerie. A queste si sommano le attività che abbinano produzione e somministrazione, come pasticcerie e gelaterie, che sono quasi 800, e le panetterie con forno, circa un migliaio".