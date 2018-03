Torinodanza indaga nuova complessità

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - E' dedicata, come mai prima, a interpretare la complessità contemporanea attraverso il linguaggio universale della danza, fatto di teatro, musica, psicologia, fisicità, la prossima edizione di Torinodanza che si terrà dal 10 settembre all'1 dicembre, con un'anteprima a maggio, 'Betroffenheit', realizzato dai due artisti canadesi Crystal Pite e Jonathon Young, sul tema del dolore.

A presentare lo spettacolo anticipando temi dell'edizione 2018 sono stati oggi la neodirettrice Anna Cremonini, il direttore e il presidente del Teatro Stabile di Torino, Filippo Fonsatti e Lamberto Vallarino Gancia.

"La danza sta vivendo un momento di grazia in Europa e anche in Italia - ha detto Cremonini - grazie anche al Mibact, proprio per la potenzialità del suo linguaggio interdisciplinare e profondamente 'umano'. Per quanto mi riguarda, sono felice di essere stata chiamata ad occuparmi di questo settore, per 3 anni, in un ente d'eccellenza come lo Stabile di Torino, capace e proiettato sul futuro".