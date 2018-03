Svaligiata antica dimora nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 15 MAR - Un bottino da 100 mila euro in mobili antichi, vetrate e vini pregiati quello che i ladri hanno realizzato svaligiando Villa Garlanda, un'antica dimora di Lessona (Biella) di proprietà di un imprenditore cinquantenne che vive all'estero e da tempo l'ha messa in vendita a un milione di euro.

A scoprire il danno è stata la sorella del proprietario. I ladri hanno portato via 14 finestre e 6 portefinestra con ante in vetro cattedrale, bottiglie di champagne e alcune mountain bike.

I carabinieri ora stanno ricostruendo la dinamica attraverso le telecamere presenti in zona: la villa non ha un suo sistema di videosorveglianza. Il danno non è assicurato.