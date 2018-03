Ferrero prima italiana reputazione mondo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - E' Ferrero la prima azienda italiana per reputazione al mondo. Si trova al 18esimo posto nella classifica annuale stilata da Reputation Institute ed insieme ad Armani, Pirelli, Barilla e Lavazza, compone la rosa delle compagnie italiane nella top 50 della classifica che sul podio mondiale vede Rolex seguita da Lego e Google.

Ferrero, si conferma anche a livello globale, la prima azienda come reputazione nel settore del Food. Giorgio Armani Group continua a scalare la classifica guadagnando altre 6 posizioni (nel 2017 ne aveva guadagnate 4), attestandosi in 22esima posizione. In crescita anche l'apprezzamento nei confronti di Pirelli (dal 32esimo al 30esimo posto). Barilla è in 36esima posizione; Lavazza, new entry, in 49 esima posizione.

Tra le aziende al vertice, Rolex conferma la sua pluriennale leadership. Dal quarto al decimo posto ci sono: Canon, The Walt Disney Company, Sony, Adidas, Bosch, BMW Group, Microsoft come le ultime due nuove arrivate.