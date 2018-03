50 anni di copertine Lp al Mausoleo

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Al Mausoleo della Bela Rosin in strada Mirafiori a Torino, la musica dagli Anni '60 a oggi sarà protagonista di una mostra, Mausoleo a 33 giri, al via il 22 marzo. La rassegna espone 365 copertine dei Long playing che si ritiene abbiano segnato il mondo negli ultimi 50 anni. Le copertine saranno esposte dietro pareti di cellophane. La mostra, promossa da Assemblea Teatro, è stata suggerita dalla forma stessa del Mausoleo, a pianta circolare.

"Portare una rassegna come questa all'interno dell'edificio monumentale costruito a fine '800 per dare degna sepoltura alla moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, Rosa Vercellana - afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon - è un'operazione di grande interesse e valorizza un edificio importante per la storia della città".