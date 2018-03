Vaccini, in Piemonte copertura al 95%

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Il Piemonte ha superato l'obiettivo del 95% di copertura vaccinale, soglia di sicurezza raccomandata dall'Oms. Restano ancora circa 49 mila inadempienti, per i quali gli uffici delle Asl preposti alle vaccinazioni resteranno aperti senza bisogno di prenotazione.

Nella fascia 0-16 anni, gli oltre 87 mila inadempienti presenti all'inizio della campagna vaccinale sono stati recuperati al 43,8%, con oltre 38 mila bambini vaccinati. A Torino nella fascia di età 0-6 anni restano ancora circa 600 inadempienti, che salgono a duemila considerando l'intera Regione.

"Ci attestiamo su livelli alti in Italia - sottolinea l'assessore alla Sanità del Piemonte, Antonio Saitta, illustrando i dati a margine del Consiglio regionale - eravamo preoccupati soprattutto per il morbillo, ma il problema è risolto. Gli inadempienti riceveranno una nuova lettera di richiamo, e potranno vaccinarsi senza prenotare. Siamo soddisfatti e continueremo a sensibilizzazione le famiglie perché il risultato continui a migliorare".