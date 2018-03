Miss Italia al via in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Tutto pronto in Piemonte e Valle d'Aosta per l'edizione 2018 di Miss Italia. Dopo l'elezione della Prima Miss dell'Anno, lo scorso 26 gennaio a Saint-Vincent, l'ippodromo di Vinovo ha ospitato i primi casting dell'anno.

"Nel mese di maggio ripartiremo con le selezioni", annuncia Vito Buonfine, l'agente regionale del concorso di bellezza, che in Piemonte ha incoronato reginette come Cristina Chiabotto e Edelfa Masciotta. "A Vinovo abbiamo incontrato una quarantina di ragazze, il doppio degli anni scorsi, ma siamo soltanto agli inizi - aggiunge -. Sono già 200 le ragazze iscritte al concorso, segno che l'interesse nei confronti del concorso continua a crescere, edizione dopo edizione".

Le iscrizioni sono aperte sul sito internet del concorso.

Unico limite l'età: com'è noto, le candidate devono aver compiuto 18 anni entro agosto e devono avere massimo 30 anni.