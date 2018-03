Tav, Virano assolto da omissione ufficio

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - E' stato assolto da uno dei due capi d'accusa perché il fatto non costituisce reato Mario Virano, dg di Telt, processato a Torino per omissione d'atti d'ufficio. Per il secondo capo d'accusa il tribunale ha sancito il non luogo a procedere per prescrizione. Virano era stato rinviato a giudizio dopo la denuncia di un amministratore locale No Tav della Val Susa: all'epoca in cui presiedeva l'Osservatorio Torino-Lione non consegnò dei documenti richiesti. Virano al processo ha spiegato i suo comportamento. I fatti nel 2010-2011.

"Sono lieto che le nostre ragioni siano state riconosciute dal tribunale. E sono lieto che sia stata riconosciuta la correttezza del comportamento dell'architetto Virano", commenta l'avvocato Alberto Mittone, difensore di Virano. "In parte ci hanno dato ragione: la prescrizione non è una assoluzione", ribatte l'avvocato Federico Milano, parte civile per l'amministratore locale della Valle di Susa nel processo.