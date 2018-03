Sciopero bus Torino, via blocco euro 3-4

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Sospeso, per domani, il blocco dei diesel euro 3 e 4; il divieto resta solo per le motorizzazioni a gasolio precedenti e per benzina, gpl e metano Euro 0. La decisione della Città è legata allo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici indetto dal sindacato Usb del comparto del trasporto pubblico locale. Sospese inoltre le limitazioni previste tra le 7,30 e le 10,30 nella Ztl Centrale mentre resteranno in vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl Area Romana e Valentino.

Se le valutazioni di domani della qualità dell'aria - informa la Città - dovessero confermare una situazione di inquinamento oltre la soglia indicata dell'Unione europea (50 microgrammi al metro cubo) venerdì il provvedimento antismog tornerà ad essere in vigore.