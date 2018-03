Nuovo interforze a campo nomadi Torino

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Da oggi e per tre mesi è previsto nell'area del campo nomadi di via Germagnano, a Torino, un nuovo dispositivo interforze per prevenire roghi di immondizia e sversamenti di rifiuti nocivi.

I militari del progetto 'Strade sicure', insieme a polizia e carabinieri, saranno presenti 24 ore su 24 per controllare la zona.

Il dispositivo, su decisione del tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico della Prefettura, segue le direttive del ministro dell'Interno Marco Minniti.

Inoltre, continua il presidio degli agenti della polizia municipale di fronte all'Amiat.