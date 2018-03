Droga, 117 arresti Polizia a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - In un mese, la polizia ha arrestato a Torino 117 persone durante le operazioni antidroga, nell'ambito di controlli straordinari del territorio disposti dal questore Francesco Messina, nelle zone più delicate come i quartieri Aurora, Barriera di Milano e San Salvario, il parco del Valentino, l'ex Moi. Sono state denunciate 210 persone, identificate 1764; gli stranieri irregolari, 116, sono stati espulsi e rimpatriati. Gli agenti hanno sequestrato 278 kg di droga, tra cui hashish, marijuana, chetamina e cocaina e 9.000 euro in contanti.

Gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno fermato un pusher 23enne di origine marocchina che ha tentato di sfuggire all'arresto tenendo in braccio la figlia di tre anni. L'uomo aveva in casa 23 kg di droga.

"I controlli straordinari del territorio sono il metodo migliore per affrontare i problemi emergenziali, in primis quello dello spaccio - commenta il questore - Dall'11 febbraio a oggi abbiamo eseguito arresti significativi. Continueremo su questo piano".