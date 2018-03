Pd: sconfitta netta, strada Torino giusta

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - "Ciò che è stato fatto non basta, ma almeno a Torino siamo sulla strada giusta". E' l'analisi che fa del voto il responsabile organizzativo del Pd torinese, Saverio Mazza, che analizza il risultato del partito a livello locale, un dato migliore rispetto a quello nazionale e in crescita rispetto le amministrative del 2016.

"La sconfitta del Pd è netta" scrive Mazza che riconosce: "ci sarà molto da approfondire. Facendo una breve analisi che non allevia il dato negativo generale ma che dà una speranza specie ai militanti ed elettori torinesi, è altresì giusto analizzare il voto di Torino città". E a questo proposito osserva che "rispetto al 2016 il Pd torna primo partito con il 26,31%, circa il 7/8 % in più della media nazionale. In termini di voti assoluti - prosegue - nel 2016 prendemmo al primo turno 106 mila 800 voti, oggi ci attestiamo su 114 mila 615" e "in termini percentuali il M5S nel 2016 prese il 30,01%, oggi il 24,25%".