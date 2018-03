Lovers e Seeyousound lanciano Music Rot

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - La 33/a edizione del Lovers Film Festival - Torino Lgbtqi Visions, che si svolgerà a Torino dal 20 al 24 aprile, inaugura quest'anno un ricco calendario di appuntamenti interdisciplinari pensati insieme ad altri soggetti culturali tra cui Seeyousound International Music Film Festival, la cui quarta edizione si è da poco conclusa con successo.

Dalla collaborazione tra i due festival è nato Music Rot, contest per musicisti-compositori under 40 che verranno selezionati per partecipare a una masterclass di soundtrack cinematografica con Teho Teardo, musicista, compositore e sound designer che ha lavorato, fra gli altri, con Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores, Andrea Molaioli e Guido Chiesa. I quattro selezionati, a cui verrà chiesto di sonorizzare 4 cortometraggi queer verranno votati da una giuria musicale d'eccellenza composta da Max Viale (Gatto Ciliegia), Marco 'Benz' Gentile (Architorti), Denis Longhi (direttore di Jazz:Re:Found) e Paola Cuniberti (manager musicale).