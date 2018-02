Docente 'antagonista',"Non auguro morte"

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - "Nn auguro davvero la morte a nessuno ma ero arrabbiatissima. Ho detto quello che pensavo ma è stato travisato". Così Lavina Cassaro, la maestra che nel corteo contro CasaPound, giovedì scorso a Torino, ha ingiuriato le forze dell'ordine. "Mi sento stupida - dice - ho dato adito a costruire un castello mediatico. Se fossi riuscita a mantenere la lucidità avrei espresso meglio i miei pensieri. Mi sento in colpa? Nei confronti dei miei compagni". (ANSA)."Non avrei dovuto cadere in questi tranelli e farmi travolgere dalla passione e dalla rabbia - continua l'insegnante torinese - ma la nostra Costituzione dichiara che il fascismo è un reato e CasaPound è esplicitamente un partito fascista. Io mi sento profondamente antifascista. Non dico che cosa voto - conclude - di certo l'unica vera forza politica di sinistra è Potere al Popolo".