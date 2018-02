Arma il prossimo tuo, nel nome di Dio

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Emoziona e porta il visitatore a farsi domande dolorose la coraggiosa mostra 'Arma il prossimo tuo' in programma al Museo del Risorgimento di Torino da domani al primo maggio. Vi sono raccolti 110 scatti realizzati dai fotoreporter Roberto Travan e Paolo Siccardi in diversi fronti di guerra e battaglie nel mondo, dalla Repubblica Centraficana al Sudan, dal Kosovo alla Siria, dall'Afghanistan a Israele, all'Ucraina. Un progetto inedito mirato a raccontare come forse mai prima un aspetto poco rivelato: la fede in Dio e il dovere di combattere in nome di Dio, oggi come ieri.

La mostra è organizzata dal Museo del Risorgimento con il Consiglio regionale del Piemonte e il supporto di Fujifilm Italia.

La mostra racconta storie di uomini, conflitti, religioni attraverso le testimonianze raccolte nelle trincee, nelle chiese e nelle moschee distrutte, tra le popolazioni ridotte in miseria e disperazione. Un modo per fare emergere con la forza della fotografia come la fede possa armare i popoli.