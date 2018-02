Osapp, voragini su strada carcere Torino

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Chi percorre la strada che porta al carcere torinese 'Lorusso e Cutugno', via Adelaide Aglietta, "corre gravi rischi" per la presenza di "gravi e pericolose buche, autentiche voragini nell'asfalto", e per "l'intralcio di rami e sterpaglie penzolanti". Lo sostiene il sindacato Osapp che rivolge un appello a tutti i candidati alle elezioni del 4 marzo. "Proponiamo - dice l'Osapp - una colletta tra tutti i politici per la messa in sicurezza della strada, per la tutela di tutte le persone che devono raggiungere il carcere. C'è il il serio e grave rischio che qualcuno si faccia male".

L'Osapp ricorda di avere interessato del problema la direzione del carcere e di avere proposto alla sindaca di Torino "l'istituzione di una navetta che collegasse il carcere alla fermata 'Marche' della metropolitana torinese".