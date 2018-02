Furto in casa, arrestati tre minorenni

(ANSA) - CUNEO, 24 FEB - Tre ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Verzuolo (Cuneo) mentre tentavano di mettere a segno un furto in un'abitazione. Sono un italiano e due stranieri: dopo la cattura sono stati condotti dalle famiglie, che dovranno tenerli a disposizione in vista dell'udienza di convalida davanti al tribunale per i minorenni.

I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di un cittadino che aveva notato un gruppo di ragazzi scavalcare una recinzione e penetrare in un appartamento dopo aver danneggiato un infisso e la porta di ingresso. Gli aspiranti ladri, sorpresi dalla padrona di casa, si sono dati alla fuga, ma sono stati raggiunti dai miliari. Un quarto è riuscito a far perdere le proprie tracce.