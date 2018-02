Morto Migliavacca, 215 gare coi 'Grigi'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 FEB - E' morto uno dei giocatori più amati nella storia dell'Alessandria calcio, Giancarlo Migliavacca. Aveva 82 anni ed era nato a Caronno Pertyusella (Varese). Oltre a essere l'undicesimo calciatore per numero di presenze nella storia dei 'grigi' era entrato nella storia anche per la cessione dal Milan, dove aveva cominciato a giocare, come parziale contropartita tecnica per il passaggio in rossonero di Gianni Rivera.

Ad annunciare la morte di Migliavacca, "indimenticabile protagonista della storia Grigia". Con l'Alessandria, Migliavacca, mediano di ruolo, ha giocato 215 partite (207 nei campionati di Serie A e B, segnando 8 gol; 8 in Coppa Italia, con una rete). Nell'ultimo anno della sua carriera, il 1966-67, ha giocato nel Piacenza.