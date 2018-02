Di Stefano,tentano spaventare elettori

(ANSA) - AOSTA, 23 FEB - "Il tiro è quello: spaventiamo tutti, così forse nel segreto dell'urna, la gente, spaventata da una guerra civile che non esiste, magari voterà di nuovo Partito democratico o voterà di nuovo Forza Italia. Così questi si prendono i voti e il giorno dopo le elezioni si rimettono a governare insieme". Lo ha detto Simone Di Stefano, candidato premier di Casapound, in riferimento agli scontri di ieri sera a Torino. "Il braccio rotto dell'antifascismo - ha spiegato Di Stefano durante un appuntamento elettorale con due candidati al Parlamento - è buono per tutte le occasioni. E' buono per fare da collante della sinistra più o meno estrema e soprattutto è buono per spaventare gli elettori. Perché quando si vedono le scene che stiamo vedendo in questi giorni in mezzo alla strada, magari tanti elettori si spaventano, secondo loro, e si mettono lì a capo chino, accettano supinamente di votare i partiti di sistema, i partiti che sono già pronti a far la nuova grande coalizione".