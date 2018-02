No Embraco, sindacati lasciano incontro

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - I sindacati hanno abbandonato l'incontro all'Unione Industriale di Torino con l'Embraco dopo l'ennesimo no dell'azienda alla richiesta di ritirare i licenziamenti.

"Una volta compreso che l'azienda non ritira i licenziamenti, in coerenza con quanto dichiarato in sede ministeriale, le delegazione Uilm ha abbandonato il tavolo. La Uilm è disponibile a percorrere qualsiasi strada se il tavolo viene sgomberato dall'ignobile ricatto", affermano Dario Basso, segretario Uilm Torino e Vito Benevento, responsabile Embraco per lo stesso sindacato. "Abbiamo detto, senza neanche farli parlare, che l'idea di proporre ai lavoratori il passaggio al part time per non essere licenziati è oscena, oltre la legge, segue la filosofia che lo stesso studio legale Tamajo suggerì a Marchionne in occasione del referendum, o mi dici di sì o chiudo la fabbrica. È recidivo nel suggerire alle imprese scelte che portano nelle aule dei tribunali", commentano Lino La Mendola e Ugo Bolognesi (Fiom)".