Torino, roghi in campo nomadi e fabbrica

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Due incendi di grosse proporzioni sono scoppiati oggi a Torino, nel campo nomadi in strada Germagnano e in un magazzino di una fabbrica in strada del Portone. Nessuno è rimasto ferito.

Nel campo nomadi sono andate a fuoco alcune baracche, in fabbrica le fiamme sarebbero partite dal magazzino adibito allo stoccaggio di materiale plastico della ditta So.Metal. Un dipendente avrebbe acceso, in cortile, un fuoco per scaldarsi e il vento avrebbe spinto le fiamme sino sulla tettoia del magazzino.

Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici dell'Arpa e gli agenti della polizia municipale.