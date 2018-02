Neve da domani,da weekend gelo siberiano

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Neve da domani e dal weekend brusco calo delle temperature. E' alle porte l'annunciato cambio di tempo, con l'irruzione di aria fredda dalla Siberia anche in Piemonte. Le nevicate - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) domani cominceranno a partire dal Cuneese e gradualmente si estenderanno a tutta la regione, con quota neve a 300 metri a sud, a 500 a nord e in calo, rispettivamente a 100 e 300 a sud. Le precipitazioni proseguiranno venerdì mattina.

Domenica "un ulteriore affondo verso il Mediterraneo di masse d'aria di origine polare continentale - spiega Arpa - determineranno nevicate sparse anche sulle zone di pianura e un brusco calo delle temperature per l'inizio della prossima settimana. In pianura le temperature massime potranno restare prossime a 0 con minime anche inferiori a -5".