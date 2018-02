Icona a Ginevra con nuova concept car

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "Un manifesto della vision sulla mobilità del futuro": così Icona, società italiana di design, nata nel 2010 a Torino, definisce il prototipo che presenterà in anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Ginevra. Le prime immagini della concept Icona Nucleus saranno svelate domani in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di piazza Maria Teresa a Torino.

Il nuovo centro stile di Icona ospita oggi 16 dipendenti che operano in collaborazione con i 14 colleghi del centro di design di Los Angeles, aperto nel 2016, e gli 89 della sede di Shanghai, operativa dal 2010. Fondatori e azionisti di Icona sono Teresio Gigi Gaudio, con esperienza in Aprilia, Fiamm e Stile Bertone, e anche Executive Deputy Chairman in Coeclerici, e le aziende torinesi Tecnocad e Cecomp. "In sette anni Icona è passata da 6 a 16 clienti e ha chiuso il 2017 con 18 milioni di euro di fatturato consolidato e 1,4 milioni di euro di utile: un bel risultato, per un'azienda giovane che vende solo design", sottolinea Gaudio.