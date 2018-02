Embraco,Calenda,Ue sarà intransigente

(ANSA) - BRUXELLES, 20 FEB - L'incontro con la Vestager "è andato bene", domani "la commissaria farà una conferenza stampa", ha "molto ben chiaro il problema" e "mi ha assicurato che la Commissione è molto intransigente nel verificare i casi segnalati in cui c'è un problema o di uso sbagliato o non consentito degli aiuti o, peggio, di aiuto di Stato per attrarre da Paesi che sono parte dell'Ue": così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a Bruxelles.