Mazzarri "Juve ha sempre fame, ma Toro..

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - La Juventus "è abituata a non mollare mai, a prendere tutte le partite con fame, ma io sono l'allenatore del Torino e per me il Toro... è la squadra più forte del mondo". Walter Mazzarri 'lancia' il derby della Mole, che si gioca domani alle 12.30 allo stadio 'Grande Torino'.

"La striscia di risultati utili, i pochi gol incassati e i pochi tiri in porta subiti, - continua il tecnico granata - sono numeri che la dicono lunga sulle difficoltà di domani. Ma mi sembra che abbiamo preparato bene la partita, curando i dettagli. Resta una partita speciale, sono curioso anch'io di viverla".