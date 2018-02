Bimbi egiziani cantano Inno Mameli

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Decine di bambini egiziani hanno cantato l'inno di Mameli e ripetuto a gran voce lo slogan "Egitto e Italia sempre uniti" davanti al Museo Egizio di Torino, a un presidio organizzato dalla comunità araba, oggi pomeriggio, davanti al Museo Egizio. Con le loro insegnanti, hanno manifestato in difesa del direttore, Christian Greco, che lo scorso anno li aveva coinvolti in un progetto artistico e che recentemente è stato al centro di polemiche per l'iniziativa promozionale a favore dei visitatori del museo in lingua araba.

Con i giovanissimi manifestanti c'era anche Amir Yuones, coordinatore piemontese delle Comunità del Mondo Arabo in Italia e direttore della scuola 'Il Nilo', che i bambini frequentano in aggiunta a quella italiana conseguendo licenze delle scuole dell'obbligo valide in Egitto.

"La nostra preoccupazione per questa campagna elettorale mirata contro gli arabi, i musulmani e gli immigrati da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni - afferma Younes - aumenta di giorno in giorno".