Istituto Candiolo e Fca consegnano 500

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - È un'astigiana curata all'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro (Ircc) di Candiolo, Alma Elena Bazzi, la vincitrice della lotteria natalizia 'Ricerca la Fortuna', lanciata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Si è aggiudicata la Fiat 500 Cabrio, messa in palio da Fca, main sponsor del concorso che ha permesso di raccogliere più di 30 mila euro, destinati all'Ircc.

Elena Alma Bazzi ha ricevuto oggi l'auto dalle mani della presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, e da Alfredo Altavilla, Chief Operating Officier di Fiat Chrysler Automobiles per la regione Emea, nel corso di una breve cerimonia che si è svolta a Candiolo.

"L'Istituto di Candiolo mi ha portato fortuna due volte - ha detto Elena Alma Bazzi - come paziente, qui mi hanno salvato la vita, e ora con questa vincita". Allegra Agnelli e Altavilla si sono detti felici per questa prima edizione del premio annunciando di pensare di ripeterlo.