Ordinanze 'mala movida', calati decibel

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Le ordinanze comunali adottate la scorsa estate per contrastare la 'mala movida' sono servite a ridurre il rumore nel quartiere San Salvario in media di 2 decibel, un risultato che l'amministrazione cittadina giudica "molto positivo ma ancora non sufficiente per contenere il disagio acustico prodotto dal numeroso pubblico dei locali aperti per gran parte della notte". I dati emergono dal monitoraggio dell'Arpa che ha rilevato un calo medio di 2 decibel dell'inquinamento acustico tra il 9 giugno e il 30 settembre, media che sale a 2,5 decibel in meno, con punte di 3,5 decibel in meno, fra l'8 e il 30 luglio, periodo in cui era in vigore anche l'ordinanza che limitava le attività dei dehors.

Terminati i provvedimenti, i valori sono tornati sulla media del 2016.

Secondo i tecnici la riduzione "corrisponde ad una diminuzione dell'emissione acustica legata alla movida compresa tra il 20% e il 55%.