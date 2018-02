Capo polizia a Ivrea per il Carnevale

(ANSA) - IVREA (TORINO), 11 FEB - "Si è fatto un gran parlare di questa circolare Gabrielli. Qui ad Ivrea, strano ma vero, si sono fatte le cose come era giusto fare. È un piacere constatare che anche in questo paese volere è potere". Così il capo della polizia Franco Gabrielli oggi a Ivrea (Torino) in occasione del Carnevale. Gabrielli è accompagnato dal sindaco eporediese, Carlo Della Pepa, e dal questore di Torino, Francesco Messina.

"In questa città - ha detto il capo della polizia - si respirano un calore e un coinvolgimento particolari per questo grande evento, qualcosa di unico".

Gabrielli seguirà la battaglia delle arance, evento clou dello storico Carnevale di Ivrea. Durante il suo giro di ispezione ha indossato il tradizionale berretto frigio.