Anarchici, operazione polizia a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - E' in corso in Piemonte e in Lombardia un blitz della polizia per rintracciare i responsabili di una dimostrazione di anarchici a Torino davanti al carcere delle Vallette, lo scorso 31 dicembre, sfociata in un attacco alle forze dell'ordine. Un anarchico è stato arrestato a Saronno (Varese), mentre a Torino gli agenti sono andati in due centri sociali, in corso Giulio Cesare e in via Alessandria per notificare - secondo le prime notizie - dei divieti di dimora.

Durante manifestazione furono lanciati fuochi artificio ad altezza d'uomo, razzi, bombe carta e sassi. Un'agente della polizia scientifica rimase ferita.