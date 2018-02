A esame per patente con microauricolari

(ANSA) - NOVARA, 9 FEB - All'esame di teoria per la patente di guida ci sono andati con microtelecamere e microauricolari nascosti addosso per ricevere dall'esterno le risposte giuste.

Quattro candidati, tutti extracomunitari, sono stati sorpresi e denunciati dalla Polizia stradale di Novara. Erano in contatto con un complice all'esterno all'Ufficio Motorizzazione di Novara, dove si teneva la prova.

In particolare, hanno attirato l'attenzione dei poliziotti due candidati: uno ha superato brillantemente l'esame con un solo errore, nonostante avesse manifestato in precedenza notevoli difficoltà anche a inserire il proprio codice fiscale, necessario per iniziare la prova; un altro ha terminato l'esame con esito positivo in metà del tempo concesso agli altri candidati (quindi circa 15 minuti), senza commettere neppure un errore.