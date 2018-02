Calenda, 30 mld per Industria 4.0

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - "Il piano Industria 4.0 va molto bene. Gli investimenti sono cresciuti dell'11%, una percentuale cinese, molto superiore a quella tedesca". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda che ha riunito alle ex Ogr.

Per il 2018 sono stati stanziati per Industria 4.0 dal governo 9,8 miliardi che si aggiungono ai 20 miliardi dell'anno scorso. In tutto 30 miliardi in due anni. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. "Cominciamo a spostare il focus sulla formazione, è un elemento cardine perché non spiazzi i lavoratori. Introdurremo credito d'imposta sulla formazione. Abbiamo tutti gli elementi per rendere la transizione a saldo positivo".