Torna 'Just the Woman' I Am il 4 marzo

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Torna a Torino, in piazza San Carlo il 4 marzo, la corsa non competitiva 'Just the Woman I am', evento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal Cus Torino in collaborazione con l'Università e il Politecnico.

Prevenzione e ricerca universitaria, attività fisica e alimentazione sono le parole chiave della manifestazione che ha tra i suoi scopi comunicare i valori dello sport e della prevenzione per la salute dell'individuo, e sensibilizzare l'opinione pubblica diventando veicolo di cultura a sostegno dell'eliminazione della violenza di genere.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione ha riscosso in questi anni un successo crescente: l'anno scorso vi hanno partecipato 15.800 persone, con 80.000 passaggi nel corso della giornata. Alla presentazione oggi al Castello del Valentino c'era anche la sindaca Chiara Appendino.

Molte le iniziative collaterali prima e dopo la corsa, sul tema del cancro e sulla prevenzione.