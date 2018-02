Maltratta cinghiali, condannato

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Un uomo di 79 anni di Alice Superiore, in Valchiusella, è stato condannato a una multa di 3000 euro per maltrattamenti sugli animali. L'uomo, secondo quanto è stato ricostruito in tribunale a Ivrea, all'interno della sua proprietà, allevava cinghiali per permettere ai cacciatori della zona di allenare i cani. A denunciare gli episodi era stato un vicino di casa, allarmato dai guaiti dei cinghiali. Il giudice ha condannato il 79enne e ne ha disposto la sospensione condizionale della pena, essendo l'uomo incensurato.