Carceri: Torino, rubata una cassaforte

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Furto nel carcere delle Vallette, dove degli sconosciuti sono riusciti ad asportare una cassaforte portatile collocata all'interno di un ufficio. Il colpo, secondo le prime informazioni, si è verificato nella notte fra il 31 gennaio e il 1/o febbraio.

La cassaforte, del peso di circa 40/50 kg, era collocata in un locale che, sempre secondo quanto è trapelato, era in uso a una cooperativa (dove lavorano detenuti ed ex detenuti) che gestisce lo spaccio, la panetteria e il ristorante interno. A quanto pare conteneva fra i cinquemila e i seimila euro.

A svolgere gli accertamenti è la polizia penitenziaria, i cui agenti, a quanto risulta, non hanno accesso al locale e non ne possiedono le chiavi.

"Il furto? Nessuna meraviglia" commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato di polizia Osapp. "Le disfunzioni negli istituti penitenziari, volute anche dal ministro Orlando, inducono non a migliorare, ma a peggiorare".