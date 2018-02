Allegri, De Laurentiis? non commento

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - "Le parole di De Laurentiis? Non commento le esternazioni di un grande presidente". Allegri smorza le polemiche innescate dalle dichiarazioni del presidente del Napoli su ingerenze della Juventus nelle trattative che hanno coinvolto i partenopei durante il calciomercato. "Tutte le grandi squadre - ha spiegato Allegri - hanno rapporti con le medio piccole, sia per comprare giocatori che per venderli. Dal settore giovanile della Juventus sono usciti giocatori magari non pronti per il livello nostro, ma che possono stare in serie A. Penso a Romagna a Cagliari, a Cerri. Credo sia normale che ci siano questi rapporti".