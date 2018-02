Rettore 'Poli', Meo ritira candidatura

(ANSA) - TORIINO, 2 FEB - Michela Meo, attuale protettrice, del Politecnico di Torino, ha ritirato la candidatura all’elezione per la carica di rettore per il periodo 2018-2024.

Al secondo turno di votazioni previsto per l’8 febbraio prossimo, quindi, i due candidati all’elezione saranno i professori Guido Saracco e Mauro Velardocchia.

Al primo turno netto il successo di Saracco, docente ordinario di Chimica, che ha sfiorato la maggioranza assoluta.