Piemonte, 145 milioni per il turismo

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - La Regione Piemonte ha messo in campo dal 2016 oltre 130 milioni di euro di investimenti per il settore turistico e culturale, tra fondi regionali, statali ed europei. Lo ha detto l'assessore regionale Antonella Parigi che punta ad arrivare entro il 2018 a 145 milioni di euro.

"Quest'anno organizzeremo gli Stati Generali del turismo con un calendario di incontri sul territorio che coinvolgeranno tutti gli operatori del settore per avere un quadro chiaro di cosa abbiamo fatto e degli investimenti di cui questa regione ha bisogno", ha detto l'assessore Parigi.

Tra gli investimenti del 2018 Parigi ha ricordato quelli per Caselle: "4-5 milioni, di cui 2 li stanzierà la Regione, per aumentare i flussi turistici e non per attrarre compagnie". La Regione ha realizzato interventi per le piste ciclabili, nel settore enogastronomico, per i beni culturali e architettonici e la loro accessibilità (21 milioni), per il sistema neve (25 milioni), per il museo di Scienze naturali (4 milioni), per i territori Unesco.