Nutella Day, mondo celebra famosa crema

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Il mondo celebra Nutella, la famosa crema di nocciole made in Italy. Il 5 febbraio è infatti il World Nutella Day, giornata nata nel 2007 da una iniziativa spontanea della blogger americana Sara Rosso per riunire e ispirare la community mondiale a condividere la passione per la golosità della Ferrero.

L'hashtag #WorldNutellaDay accompagnerà sui social foto, ricette, poesie, messaggi e momenti di festa. Sarà inoltre possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagine Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. Per trovare spunti è anche possibile visitare il sito www.nutelladay.com.

"Nutella è onorata di avere fan così affezionati e affida loro il messaggio del World Nutella Day - commenta un portavoce di Nutella -, che è la personificazione dell'energia positiva e dinamica dei festeggiamenti".