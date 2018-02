Terrorismo: espulso giovane egiziano

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Un cittadino egiziano di 23 anni è stato espulso oggi per motivi di sicurezza dello Stato: con questo rimpatrio, l'ottavo del 2018, sono 245 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi dal gennaio 2015. Lo rende noto il Viminale.

In particolare, il giovane, con numerosi precedenti per reati comuni, era all'attenzione degli investigatori perché mentre era detenuto in carcere si era reso protagonista di un episodio di violenza durante il quale aveva minacciato di morte il personale di sorveglianza, affermando di essere "pronto a divenire un'arma" e di voler commettere azioni eclatanti una volta rimesso in libertà. Per questo, il cittadino egiziano, scarcerato lo scorso dicembre, è stato trattenuto presso il Centro per rimpatri Brunelleschi di Torino ed è stato rimpatriato oggi, con accompagnamento in Egitto, con un volo decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino, diretto al Cairo.