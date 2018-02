Droga: blitz Cc al Parco del Valentino

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Al parco del Valentino la droga è disseminata per terra: zolle d'erba, radici di alberi, fessure di muretti e persino binari del tram sono diventati il nascondiglio delle bustine con hashish, marijuana, eroina e cocaina. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia San Carlo, che nel corso di un controllo antispaccio hanno bloccato e portato in caserma per ulteriori accertamenti venti persone di origine africana. Per sorprendere i pusher alcuni militari hanno finto di essere dei podisti. Settecento (l'equivalente di circa duemila dosi) i grammi di stupefacente recuperati e sequestrati.

L'operazione è stata svolta con l'aiuto delle unità cinofile di Volpiano. Il cane 'Quark', da solo, ha trovato cento grammi di hashish sparsi in tre punti del parco.