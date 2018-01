Cresce turismo Torino,+1,1% camere piene

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Il turismo cresce leggermente a Torino: nel 2017 sono state vendute dagli alberghi 3.000 camere in più con un tasso di occupazione al 64,6% (+1,1%). Forte incremento per gli Arbnb (+28,8%) con 140.000 arrivi. I dati sono dell'Osservatorio alberghiero della Camera di Commercio e di Turismo Torino, in collaborazione con le associazioni di categoria, mentre per gli Arbnb sono stati forniti dalla Città.

Dissente il presidente di Federalberghi, Alessandro Comoletti, che parla di "numeri fortemente negativi" da ottobre 2017 a gennaio 2018 e di una situazione "non rosea": -3,2% a ottobre, -4,5% a novembre, -6,2% a dicembre, -9% a gennaio. "Nel 2016 c'erano stati alcuni grandi congressi medici", ribatte l'assessore comunale al Commercio, Alberto Sacco. Secondo gli albergatori, è proprio "la mancanza di grandi eventi" la causa del calo da loro registrato.

"Faremo una cabina di regia dove ogni mese gli operatori turistici faranno il punto", spiega il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Ilotte.