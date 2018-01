Torino: Fondazione Musei, rientrano tutti i 28 esuberi

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Manterranno il loro posto di lavoro tutti i 28 dipendenti della Fondazione Torino Musei dichiarati in esubero prima di Natale. E' stato deciso oggi a un secondo tavolo specifico convocato oggi presso l'assessorato alla Cultura della Regione Piemonte al quale erano presenti i vertici della Fondazione, la Città di Torino, la Regione Piemonte e le organizzazioni sindacali. Nell'incontro è stato definito un percorso che permetterà di salvaguardare tutti i posti di lavoro, compreso l'assorbimento da parte della Città del personale ex comunale, in tutto 7 lavoratori.

Prosegue intanto il percorso, condiviso tra la Città e la Regione e con gli altri soci, che porterà la Fondazione a diventare Fondazione Torino Piemonte Musei: in tale ente, a fianco dei tre musei della Città di Torino si aggiungerà, il Museo Regionale di Scienze Naturali. "Apprendiamo - commenta il gruppo M5s in Consiglio comunale - l'esito positivo della trattatativa tra Regione Piemonte e la Città di Torino per la salvaguardia dei posti di lavoro. Come gruppo consiliare ci riserviamo di valutare la linea da tenere in sede di votazione del nuovo Statuto, vincolandone l'approvazione all'effettiva tutela dei livelli occupazionali attualmente in essere". E' la posizione del gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino.(ANSA).