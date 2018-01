Savignano a Torino con 'Luminare Minus'

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Arriva per la prima volta a Torino, il 6 febbraio al Teatro Erba, 'Luminare Minus-Funanbolia', spettacolo che unisce arte, contenuti scientifici e nuove tecnologie nato per l'edizione 2007 del Festival Mi-To e interpretato da Luciana Savignano. Al suo fianco, sul palco, Emanuela Tagliavia e gli allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala.

L'idea creativa dalla quale prende vita 'Luminare Minus' è tratta da un pezzo della collezione del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano: un frammento lunare conservato nella Sezione Spazio del Museo. Dalla materia, la pietra lunare, deriva la percezione delle differenti facce della Luna sulla Terra attraverso le sue fasi, dalla luce al buio e ancora alla luce in eterno divenire.

La coreografia ripercorre vari momenti e concetti, scientifici e anche poetici, sul rapporto tra uomo e luna, dai pensieri di Galileo al mito classico di Selene, agli amori antichi, alla sua luce, di Endimione, Helios e Pan.