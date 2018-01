Ad Azimut S7 premio Barca Europea 2018

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Azimut S7 è la "barca europea 2018". Il modello del gruppo Azimut/Benetti si è aggiudicato al Salone di Dusseldorf il premio "European Power Boat of the Year 2018" (EPY) nella categoria oltre i 45 piedi. Il riconoscimento è considerato l'Oscar del mondo della nautica. Presentato lo scorso settembre a Cannes, Azimut S7 propone in particolare un inedito disegno delle finestrature della tuga a taglio di diamante. Gli interni sono di Francesco Guida, gli esterni da Stefano Righini. Il premio viene assegnato da una giuria di esperti appartenenti alle principali testate specializzate europee. Gli yacht sono sottoposti a rigorosi test. Considerati il design, la sicurezza a bordo, le prestazioni, la manovrabilità, il rapporto qualità-prezzo. L'Azimut S7 è stato realizzato secondo i più elevati standard applicati nel settore, fregiandosi dell'HTS High Technical Standard declaration rilasciata dal cantiere. L'imbarcazione rientra anche nella categoria di certificazione CE A e NMMA per le barche sotto i 24 metri.